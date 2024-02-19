Ван И встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) - 16 февраля 2024 года по местному времени член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх по просьбе последнего в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает МИД КНР.

Ван И заявил, что Китай и Монголия являются хорошими соседями и партнерами, связанными горами и реками. Председатель Си Цзиньпин и президент Хурэлсух Ухнаа достигли важных общих договоренностей по укреплению основ сообщества с единой судьбой между двумя странами и высококачественному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», наметив курс на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией, 30 лет со дня пересмотра Договора о дружбе и сотрудничестве между Китаем и Монголией, а также 10 лет со дня установления всестороннего стратегического партнерства.

Обе стороны должны воспользоваться этой возможностью, чтобы следовать стратегическим указаниям глав двух государств, понимать и поддерживать друг друга по вопросам, касающимся основных интересов и основных проблем друг друга, укреплять политическое взаимное доверие и расширять обмены в различных областях.

Китай ценит тот факт, что Монголия считает развитие своих отношений с Китаем приоритетом своей дипломатии, и готов усилить согласование стратегий развития с Монголией, углубить обмен опытом в области государственного управления и в полной мере использовать потенциал сотрудничества. В целях продвижения китайско-монгольского всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень и достижения общего развития и процветания.

Г-жа Батцэцэг Батмөнх заявила, что Монголия дорожит дружбой с Китаем и готова укреплять обмены на высоком уровне, укреплять политическое взаимное доверие, углублять практическое сотрудничество в различных областях и добиваться новых достижений в двусторонних отношениях.

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