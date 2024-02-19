Проект стоимостью $10 млн будет реализован для развития экологически чистого сельского хозяйства

CentralAsia (MNG) - 16 февраля 2024 года министр окружающей среды и туризма Монголии Бат-Эрдэнэ Бат-Өлзий встретился с послом Канады в Монголии г-жой Сандру Чуфани.

Министерство окружающей среды и туризма Монголии сообщило, что в ходе встречи обе стороны обменялись опытом в области смягчения последствий изменения климата, сокращения опустынивания и деградации земель, увеличения лесных запасов и реализации Национальной кампании «Миллиард деревьев». Обсуждения также вращались вокруг защиты особо охраняемых территорий, которые сохраняют природные и культурные богатства, улучшения надлежащего использования и управления охраной, а также укрепления потенциала экологов посредством расширения сотрудничества между администрациями особо охраняемых территорий.

Посол Сандра Чуфани заявила: «Канада обеспокоена опустыниванием, загрязнением воздуха и почвы, а также деградацией пастбищ в Монголии и Канаде. Поэтому правительство Канады готовится запустить проект стоимостью 10 миллионов долларов США в области экологически чистого сельского хозяйства в Монголии. Проект будет реализован в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и туризма, Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, фермерами и предприятиями, работающими в аграрном секторе. Мы стремимся инвестировать в проекты и инициативы, направленные на развитие зеленой экономики в Монголии, поддержку экологически чистого бизнеса и удовлетворение потребностей в энергии за счет источников, отличных от угля. Если Монголия перейдет на зеленую энергетику, у нее есть потенциал стать страной-экспортером энергии. Наша страна получает энергию из различных источников, таких как отходы, вода и уран, и мы готовы поделиться своим опытом».

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