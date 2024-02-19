В январе 2024 года внешнеторговый оборот Монголии вырос на 27,8%

CentralAsia (MNG) - В январе 2024 года внешнеторговый оборот Монголии достиг 2,3 млрд долларов США, увеличившись на 27,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом в субботу сообщил Национальный статистический комитет страны.

За указанный период экспорт Монголии увеличился на 22,7%, составив 1,3 млрд долларов. Импорт вырос на 35,8%, достигнув 936 млн долларов.

По сообщению Национального статистического комитета, за этот период Монголия поддерживала торговые отношения с 115 странами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения