Сборная Монголии заняла первое место на Кубке мира по ледолазанию в Канаде. ФОТО

CentralAsia (MNG) - В канадском Эдмонтоне завершился Кубок мира по ледолазанию.

Наши спортсмены успешно выступили в трехдневных соревнованиях и продолжили медальную эстафету. Золотой, серебряный и бронзовый призер Кубка мира по ледолазанию Мандахбаяр Чулуунбаатар возглавил мировой рейтинг по сумме трёх соревнований.

В результате монгольские спортсмены заняли первое место в командном зачете и возглавили мировой рейтинг.

Также Хэрлэн Нямдоо завоевал серебро, Сайханжаргал Отгонбаяр и Сэлэнгэ Нямдоо выиграли брозовые медали.

источник: middleasiannews.com

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