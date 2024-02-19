Власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства

CentralAsia (CA) - Правительство Израиля единогласно приняло резолюцию, отвергающую «диктат» по признанию палестинского государства. В резолюции указано, что одностороннее признание Палестины невозможно после начала войны 7 октября.

«В свете прозвучавших недавно в международном сообществе замечаний о попытке в одностороннем порядке навязать Израилю создание палестинского государства сегодня я выношу на одобрение правительства резолюцию по этому вопросу. Я уверен, что она получит очень широкую поддержку»,— приводит слова премьер-министра Биньямина Нетаньяху пресс-служба правительства.

В резолюции указано, что Израиль категорически отвергает «международный диктат о постоянном соглашении с палестинцами». Израиль допускает подобные договоренности исключительно путем прямых переговоров между сторонами без каких-либо предварительных условий.

«Израиль продолжит выступать против одностороннего признания палестинского государства. Такое признание после <...> 7 октября принесет терроризму огромную и беспрецедентную награду и предотвратит любое мирное соглашение в будущем»,— приводит слова резолюции сайт правительства.

В январе Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Египет и Иордания выступили с инициативой по урегулированию ситуации вокруг Газы. Ключевым пунктом арабского плана стало создание единой Палестины и ее признание Израилем.

Война между Израилем и «Хамасом» началась 7 октября с нападения палестинского движения. Боевики обстреляли Израиль и ворвались на музыкальный фестиваль. Также «Хамас» захватило около 200 заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию в секторе Газа. По данным палестинского Минздрава, в секторе Газа от войны погибли более 25 тыс. человек. Израиль оценивал число погибших в 1,4 тыс.