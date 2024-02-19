Пашинян: Армения не союзник России по Украине

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии, передает Аrmtimes.

«Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзницей России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию. Украинский народ - дружественный нам народ», - сказал политик.

В то же время Пашинян заявил, что республика должна диверсифицировать свою внешнюю политику и отношения в сфере безопасности.

«Иного пути нет», - добавил премьер Армении.

Глава армянского правительства напомнил о существовании Алма-Атинской декларации 1991 года. Бывшие республики Советского Союза, в том числе Россия и Украина признали границы друг друга.

«Наше понимание состоит в том, что Алма-Атинская декларация - основа признания нашей независимости и территориальной целостности и то же самое, по нашей логике, должно действовать в случае с Украиной. Так как этот документ касается всех нас. Если мы это разрушаем, то может разрушиться все», - сказал он.