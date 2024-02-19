Холодно, дождь и снег. Сколько продлится такая погода в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - До 21 февраля в связи с притоком холодного и влажного атмосферного воздуха в большинстве районах Таджикистана ожидается понижение температуры воздуха и осадки.

При этом в Согдийской области до 2-7 мороза прогнозируется и ночью и днем, сообщает Гидрометцентр республики.

В долинах Хатлонской области и в районах республиканского подчинения ночью также будет морозно - до 0-5 градусов, а днем -3+2 градуса.

Сегодня, 19 февраля, в большинстве районов республики продолжатся интенсивные осадки в виде дождя и снега. В отдельных долинных районах, предгорьях и на перевалах ожидается туман (видимость менее 100 м), в некоторых районах Согдийской области туман с изморозью, а на горных дорогах республики прогнозируется гололёд и снежный покров.

19-20 февраля в отдельных районах Согдийской, Хатлонской и республиканского подчинения ожидается усиление порывов ветра со скоростью до 17-22 м/с.

В Душанбе в эти дни будет в пределах -1+3 градусов.

В связи с обильными атмосферными осадками, ожидается повышение уровня воды в реках Яхсу, Кызылсу (Южный) и в реках, протекающих с южных склонов Гиссарского хребта, а в Хатлонской области местами сель.

До 21 февраля на южных и северных склонах Гиссарского хребта, в горных районах республиканского подчинения и местами на западе ГБАО ожидаются лавины.

Напомним, такая погода в Таджикистане с 17 февраля. За эти дни сильные дожди и снегопад спровоцировали сход лавины, что осложнило транспортное движение на автодороге Душанбе-Хорог.

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