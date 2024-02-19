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В Турции запретили частным школам праздновать Хэллоуин, Пасху и католическое Рождество
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Власти Турции запретили отмечать в частных школах праздники, противоречащие турецким национальным ценностям, такие как Хэллоуин, Пасха и католическое Рождество.

Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на постановление Минобразования Турции

«В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников», - говорится в опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete постановлении ведомства о внесении изменений в работу частных школ.

Кроме того, согласно постановлению, учебники для преподавания в частных школах должны будут пройти проверку министерства, то же правило касается реализации международных образовательных программ.

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