В Турции запретили частным школам праздновать Хэллоуин, Пасху и католическое Рождество

- Азия и мир, общество
- 11:05, 19 февраля 2024
- Просмотров: 143
CentralAsia (CA) - Власти Турции запретили отмечать в частных школах праздники, противоречащие турецким национальным ценностям, такие как Хэллоуин, Пасха и католическое Рождество.
Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на постановление Минобразования Турции
«В частных школах запрещено проводить мероприятия и торжества, которые противоречат национальным, моральным, гуманитарным, духовным и культурным ценностям турецкой нации и не способствуют психосоциальному развитию учеников», - говорится в опубликованном в официальном вестнике Resmi Gazete постановлении ведомства о внесении изменений в работу частных школ.
Кроме того, согласно постановлению, учебники для преподавания в частных школах должны будут пройти проверку министерства, то же правило касается реализации международных образовательных программ.