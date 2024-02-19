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В Казахстане ожидаются 45-градусные морозы

CentralAsia (KZ) -  По данным «Казгидромета», под влиянием арктического антициклона морозная погода сохранится на севере, востоке, юго-востоке и в центре Казахстана 20-22 февраля. Но с южным циклоном на западе, северо-западе, юге и юго-востоке ожидается снега низовая метель, в горных районах – сильный снег.

Температура воздуха понизится на западе ночью до -10-25°С, днем до -5-15°С, в северных и центральных регионах ночью -28-38°С, днем -15-23°С, в восточных регионах ночью -32-45°С, днем -20-32°С, на юго-востоке страны постепенное повышение ночью до -15-25°С, днем до 0-13°С.

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