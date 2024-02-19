Школьники в девяти областях Казахстана будут учиться онлайн

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CentralAsia (KZ) - По информации управлений образованияКазахстана, школьники и студенты колледжей Астаны, Караганды, Павлодара, Костаная, Кокшетау, Семея, Туркестана, Петропавловска переходят на онлайн-обучение.

Также учиться удаленно будут и кызылординские школьники младших классов (0-4 классы).

В Семее из-за неблагоприятных погодных условий занятия для учащихся 0 -11 классов первой смены и студентов колледжей переводятся на дистанционный формат обучения.

В Караганде в связи с неблагоприятными погодными условиями занятия для учащихся первой смены переводятся на дистанционный формат обучения.

В связи с погодными условиями учащиеся 0-11 классов первой смены и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены Костаная переводятся на онлайн-формат обучения.

В Астане учащихся школ и колледжей первой смены перевели на дистанционный формат обучения.

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