Больше 50 человек погибли в межплеменных столкновениях в Папуа—Новой Гвинее

CentralAsia (CA) - Не меньше 53 человек были убиты в межплеменных столкновениях в высокогорных районах Папуа—Новой Гвинеи. Это может быть самое массовое убийство в высокогорьях за всю новейшую историю, сообщает Australian Broadcasting Corporation.

Убийство произошло в провинции Энга. Полиция предполагает, что люди из одного племени вместе с союзниками и наемниками отправлялись в атаку на соседнее племя, но попали в засаду, их застрелили.

Тела загрузили в полицейские грузовики и отправили в больницу. Погибших может быть больше, так как подсчет и поиск тел продолжается. Вероятно, число погибших возрастет до 60–65.

«Это очень печальное событие для нас в провинции и плохое — для страны»,— заявил губернатор провинции Энга Питер Ипатас. «Мы знали, что этот бой будет продолжаться и (предупредили) силы безопасности на прошлой неделе, чтобы они приняли меры, чтобы этого не произошло»,— добавил он.

Как напоминает ABC, провинция Энга в 2023 году на несколько месяцев блокировалась из-за межплеменных столкновений. Полиция пыталась остановить поставки огнестрельного оружия и боеприпасов в регион.

Папуа-Новая Гвинея — государство в Океании, севернее Австралии, занимает восточную часть острова Новая Гвинея. Население — около 7,2 млн человек, главным образом это папуасы и меланезийцы.