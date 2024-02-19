В Душанбе скончался Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов

Давлатманд Холов

CentralAsia (TJ) - Ночью 18 февраля в Душанбе после продолжительной тяжелой болезни скончался Народный артист Таджикистана Давлатманд Холов. Ему было 74 лет. О смерти артиста «Азия-Плюс» сообщил источник в Национальном медицинском центре «Шифобахш» (Караболо).

Как сообщил источник, Холов страдал и в последние годы лечился от онкологического заболевания. На прошлой неделе некоторые СМИ сообщали, что Давлатманд Холов отправился в Москву на обследование.

«Два-три дня назад он вернулся из Москвы в Душанбе, и был госпитализирован в «Шифобахш», - сообщил источник.

По его словам, «в больницу он попал с раком желчного пузыря на четвертой стадии».

«Врачи приняли все необходимые меры, его лечение находилось под наблюдением министра здравоохранения, который также посетил Холова в больнице. Но, все принятые меры были тщетны, артист скончался», - заключил источник.

Первые сообщения о смерти артиста появились после полуночи в таджикском сегменте Facebook. Артисты, деятели искусств и поклонники Давлатманда Холова, выразив соболезнования родным и близким артиста, отмечают, что это большая утрата для искусства и культуры Таджикистана.

Церемония прощания (джаноза) с Давлатманд Холовым состоится сегодня в 13.00 в Центральной мечети им. Имама Аъзама. Давлатманд Холов будет похоронен на кладбище в Лучобе.

Давлатманд Холов считается одним из известных исполнителей традиционной народной музыки «фалак», который официально включён во всемирный Список культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Таджикский певец и композитор, Народный артист Таджикистан родился 26 октября 1950 года в Шуроабадском районе Хатлонской области.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения