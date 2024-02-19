Израиль расширит военную операцию в Рафахе, если до Рамазана не вернут заложников, - глава Минобороны

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CentralAsia (CA) - Израильские силы расширят военные операции в Рафахе, если заложники, удерживаемые ХАМАС, не будут возвращены до начала Рамазана, заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц, передает CNN.

«Мир должен знать, и лидеры ХАМАСа должны знать - если до Рамадана наши заложники не будут дома - бои продолжатся в районе Рафаха.

Мы будем делать это скоординировано, способствуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с нашими американскими и египетскими партнерами, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения.

Тем, кто говорит, что цена слишком высока, я говорю это очень четко: у ХАМАС есть выбор - они могут сдаться, освободить заложников, и граждане Газы смогут отпраздновать священный праздник Рамадан», - сказал он.

Ожидается, что священный месяц Рамазан для мусульман начнется 10 или 11 марта.

Израиль заявил, что планирует расширить свои наземные операции в Рафахе, чтобы уничтожить ХАМАС после событий 7 октября. Но растет беспокойство, что примерно 1,5 млн палестинцев, которые там находятся, не будет куда деваться.