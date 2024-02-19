В Италии арестовали банду вооруженных грабителей в возрасте 60-70 лет

CentralAsia (CA) - Полиция Италии арестовала банду из шести грабителей в возрасте 60-70 лет. Они совершали серии вооружённых ограблений почтовых отделений в Риме, сообщает The Guardian.

Главарями банды были 70-летний Итало Де Витт по прозвищу «Немец», прославившийся в середине 1990-х годов после ограбления банка в районе Испанской лестницы. 68-летний сообщник, предположительно, был главным ответственным за ограбления, а 66-летнему было доверено получить дубликаты ключей от задних дверей почтовых отделений. Ещё двое мужчин в возрасте около 50 лет сверлили отверстия в стенах, работая по ночам или в выходные дни, чтобы облегчить ворам доступ в помещения почтовых отделений.

Банда украла почти 200 тысяч евро (214 тыс.) из почтового отделения в районе Сан-Джованни в мае прошлого года, после того как двое её членов, вооруженные пистолетами, вошли через заднюю дверь и угрожали сотруднику, который пополнял банкомат.

Ещё одно запланированное ограбление недавно сорвалось, поскольку 66-летний член банды страдал недержанием мочи и нуждался в операции на простате. Серия ограблений завершилась после неудачного проникновения в почтовое отделение в районе Дон Боско. Все шестеро были арестованы по обвинению в вооружённом ограблении.

Сообщалось, что грабители были «старыми знакомыми» полиции в преступном мире итальянской столицы. В 1995 году Де Витт взял в заложники 15 банковских служащих, войдя в отделение Credito Italiano во время обеденного перерыва и угрожая им оружием. Тогда он ушёл с 210 млн лир.