В Узбекистане ожидаются снег, туман и гололедица

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 19-23 февраля ожидаются туман и гололедица. Временами снег. Местами по республике температура опустится значительно ниже нуля, сообщает «Узгидромет».

По данным синоптиков, холодная воздушная масса, которая зашла на территорию Узбекистана в конце прошлой недели, сохраняет своё влияние.

В течение недели преобладающая ночная температура воздуха будет в пределах 3-8 градусов мороза, по северу 7-12 градусов мороза, местами до 16 градусов мороза, днем 19-20 февраля от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, 21-23 февраля – 0-5 градусов тепла.

20 февраля небольшой снег возможен по областям Ферганской долины, а ночью и утром – по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям.

21-23 февраля ожидается преобладание погоды без осадков. Местами по республике туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. На дорогах гололедица.

Ташкент

Сегодня днем, а также ночью и утром 20 февраля временами снег. 21-23 февраля без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. В ночные и утренние часы возможен туман. Температура ночью – 3-8 градусов мороза, днем 19-20 февраля – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, 21-23 февраля – 0-5 градусов тепла.

По горным районам республики переменная облачность, временами снег, возможен туман, на дорогах гололедица. Лавиноопасно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура – 4-9 градусов мороза.