«Русские истощают наши силы неделя за неделей». Офицер ВСУ - о причинах потери Авдеевки, - «Страна.ua»

CentralAsia (CA) - «Страна.ua» поговорила с одним из офицеров ВСУ, который рассказал о причинах потери Авдеевки.

«То, что дали приказ на вывод войск из города, правильно. Неправильно, что его не дали раньше, когда стало понятно, что возникает реальная угроза окружения. Из-за такой задержки вывод прошел с большим трудом и потерями.

В качестве причин произошедшего сейчас чаще всего называют две – тотальное превосходство россиян в живой силе и тотальное превосходство в оружии. Особенно в КАБах.

Но это только часть проблемы.

На самом деле, тотального преимущества у противника в личном составе нет. Если брать в среднем, то преимущество русских в живой силе на фронте где-то 1:1,5-1,7. Но плохо то, что это соотношение меняется в пользу противника. К концу лета 2022 года у нас было значительное преимущество в живой силе. Но уже весной 2023 года на фронте был паритет. А с осени у россиян появилось преимущество. И оно нарастает. Причины – наши проблемы с мобилизацией и потери во время наступления лета 2023 года.

Под Авдеевкой преимущество у россиян к началу февраля было больше – в 4 раза примерно. Но это было следствием ряда других факторов, которые и сыграли основную роль в падении города.

Главная причина – россияне научились изолировать поле боя. То есть – уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на передке не получали в нужном количестве пополнения и боеприпасы. И постепенно силы истощались, образовывались бреши, куда и проникал противник.

Конечно, это было бы невозможно без преимущества россиян в вооружениях. О КАБах и их огромной роли в нанесении нам урона уже много сказано. Но у россиян и очень большое преимущество сейчас в снарядах, которое далеко не всегда можно компенсировать FPV-дронами, тем более что у русских дронов также очень много.

Однако важно не только преимущество в количество боеприпасов, но и управление огнем. Россияне научились быстро наносить удары сразу после обнаружения цели. Еще год назад такого не было.

И вообще тактика и вся система управления боем у них сильно поменялась.

Год назад все обсуждали как якобы прорывную тактику «вагнеровцев» - постоянные волны атак небольшими пешими группами, несколько волн уничтожалось, но, в конце концов, очередная волна в окопы запрыгивала. Однако на самом деле это был просто тупой мясокомбинат - огромные потери при минимальном результате. Пригожину, вероятно, было на потери наплевать – он создавал себе политический имидж, для чего ему нужно было любой ценой взять Бахмут. Но, благодаря пиару, эта тактика воспринималась тогда как какое-то ноу-хау. И ее начали применять и мы, во время летнего наступления на юге, и россияне. Но очень быстро обнаружилось, что это приводит лишь к огромным потерям. А толку почти никакого.

Поэтому осенью наше наступление остановилось. А россияне, которые тоже понесли большие потери под той же Авдеевкой, тактику поменяли.

Они используют «Шторм Z» и «Шторм V» для выявления наших слабых мест, после чего бросают на прорыв ударные части, которые проламывают оборону. Постоянно идут отвлекающие удары, растягивающие наши резервы. Использование подкопов. Одновременно – удары по нашим тылам и логистике. Мы видим также значительное улучшение координации и связи у противника. Некоторые это связывают с появлением у россиян «старлинков», другие говорят, что у них есть какие-то свои наработки. Но факт в том, что решения они теперь принимают гораздо быстрее и стреляют точнее. И потери при такой тактике у них меньше, чем были в Бахмуте.

Это все вместе и меняет ситуацию на поле боя не в нашу пользу. Меняет не быстро. Не так, что завтра где-то россияне смогут за день-два прорвать фронт. Но постепенно, неделю за неделей, они истощают наши силы и, в конце концов, ситуация может стать очень плохой. Особенно если русские проведут еще одну волну мобилизации.

Как этому противостоять? Тут я не буду оригинальным – нам нужно больше солдат, больше снарядов, больше дронов. И нужно резко усилить фронтовую ПВО, чтобы бороться с авиацией и КАБами. Но реально ли все это – я не знаю. Мобилизация и поставки оружия – не мой уровень полномочий».