Монгольские школьники стали победителями научного конкурса: Best in World

CentralAsia (MNG) - Впервые преподаватели биологии и школьники из Монголии заняли первое место в Кембриджском конкурсе.

Кембриджский конкурс естественных наук для старших классов средней школы (The Cambridge Upper Secondary Science Competition) проводится ежегодно среди школ с Кембриджской программой.

В 2023 году в этом соревновании приняли участие 270 национальных сборных. Исследовательский проект «Биологическая оценка качества воды реки Сэлбэ в Улан-Баторе, Монголия» (Biological Assessment of Water Quality of the Selbe River in Ulaanbaatar, Mongolia) учащихся 9 класса школы «Шинэ Үе» занял первое место.

В ходе работы над проектом школьники Ялгуун Сэр-Од, Индранил Базаррагчаа, Солонго Баярбаатар, Мөнх-Оргил Мөнхжаргал, Мөнххусэл Мөнхцог и Должинсурэн Уранмандах проверили, повлияло ли наводнение на качество воды в местной реке Сэлбэ, источнике питьевой воды.

Они использовали биотический индекс (показатель разнообразия микроорганизмов) для сравнения качества проб воды до и после наводнения. В результате исследования ими было обнвружено, что более высокий показатель индекса в августе по сравнению с июнем и июлем указывает на то, что наводнения оказывают неблагоприятное воздействие на качество воды в реке.

Судей особенно впечатлил энтузиазм команды и готовность изучать новые научные методы для достижения своей цели. В ходе работы над проектом школьники посетили местный университет, чтобы научиться анализировать пробы воды с помощью биотического индекса.

Судьи заявили: «Это хорошо иллюстрированный и количественный проект с практической целью, направленной на конкретную географическую местность, представляющую интерес для кандидатов». Это хорошо продуманное и тщательное исследование, доказывающее хорошее планирование и понимание биологических показателей. Судьям понравилась оригинальная идея использования биологических маркеров вместо химического/физического анализа, а также то, что команда нашла и освоила новую технику».

Описывая свой опыт, школьники сказали: «Начало нашего пути было для нас самым важным, и мы планируем продолжить исследования в области биологии. Мы гордимся тем, что наша кембриджская программа IGCSE формирует основу знаний для этого плодотворного научного конкурса».

Команда монгольских школьников стала лучшей в Восточной Азии среди 270 команд, завоевав звание BEST TEAM («ЛУЧШАЯ КОМАНДА») и награду BEST IN THE WORLD («ЛУЧШАЯ В МИРЕ»).

Кембриджская программа действует с 1858 года. В Монголии программа официально запущена в средних школах с 2008 года. В настоящее время в Монголии 31 школа имеет право реализовывать Кембриджскую программу. В прошедших соревнованиях приняли участие 9 команд из Монголии, причем три из них были из школы «Шинэ Үе».

