Монгольские хирурги успешно провели операцию по замене голеностопного сустава

CentralAsia (MNG) - Хирурги и специалисты отделения хирургии Национального центра травматологии успешно провели операцию по эндопротезированию голеностопного сустава.

Голеностопный сустав служит для соединения голени и стопы. Именно он отвечает за стабильность опоры, амортизацию при прыжках, ходьбе, нагрузках, правильность движения нижних конечностей. Благодаря голеностопному суставу человек может ходить по неровным и наклонным поверхностям, прыгать, становиться на носочки.

Голеностоп – сложный сустав, который со временем может утратить свою функциональность. Если ситуация достаточно серьезная, может требоваться оперативное вмешательство и эндопротезирование голеностопного сустава. Суть метода заключается в частичной или полной замене непригодных частей сустава.

Современные эндопротезы отличаются высокой функциональностью, инновационными материалами и высокотехнологичными методами изготовления. Искусственная конструкция способна полностью заменить поврежденные элементы за счет своего строения, идентичного натуральному. Это и грает решающую роль в успехе операций. Протез может служить 15 и более лет при условии его правильной установки и эксплуатации.

В ноябре 2022 года команда монгольских хирургов впервые в стране провела операцию по замене голеностопного сустава. Операция была проведена в сотрудничестве с директором больницы Йонсей Гунвоо, Южная Корея, Юи Хён Паком и другими врачами и специалистами. Начиная с декабря 2023 года подобные операции успешно проводятся врачами этого отделения уже самостоятельно.

Теперь граждане Монголии, страдающие тяжелым артрозом голеностопного сустава, могут получить качественное лечение в своей стране. Отметим, что предлагаемое лечение полностью соответствует международным стандартам, причем оно более доступно, обойдется гораздо дешевле и гарантирует улучшение качества жизни пациента после операции.

источник: middleasiannews.com

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