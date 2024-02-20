Батцэцэг встретилась с женщинами-министрами иностранных дел в Мюнхене. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Во время 60-й Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с женщинами-министрами иностранных дел некоторых стран.

На встрече, которая традиционно проводится во время заседаний Организации Объединенных Наций и других международных организаций, приняли участие женщины-министры иностранных дел из 10 стран. На ней обсуждались международное управление, системы, вооруженные конфликты, изменение климата, торговля и пути преодоления международных и региональных проблем. обменялись мнениями по вопросам.

В ходе встречи Батцэцэг проинформировала о «Всемирной женской конференции», которую планируется провести в Улан-Баторе в августе этого года по инициативе президента Монголии, и призвала министров принять широкое участие.

Кроме того, по инициативе министра иностранных дел Монголии было решено создать «Женскую сеть министров иностранных дел» /Female Foreign Minister’s Networking/ для активизации сотрудничества посредством регулярного общения.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения