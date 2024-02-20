Правительство Монголии отправило первую партию груза в аймаки, пострадавшие от белого и железного дзуда

CentralAsia (MNG) - Правительство Монголии отправило гуманитарную помощь семьям монгольских аймаков, пострадавших от белого и железного дзуда /зимняя бескормица/. Об этом в понедельник сообщило Министерство продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности страны.

«Это напрямую связано с тем, что потери поголовья скота в масштабах Монголии достигли более 667 тыс. голов. Первая партия груза с кормом для скота отправлена в аймаки Архангай, Хэнтий, Сухбаатар, Дорнод и Дорноговь, где возникли проблемы с зимовкой скота», — говорится в официальном сообщении.

Знаменитые и состоятельные монголы, а также простые граждане начали сбор пожертвований для оказания помощи монгольским кочевникам-скотоводам, оставшимся без средств к существованию из-за гибели значительного количества поголовья скота во время белого и железного дзуда.

По информации Института метеорологии и мониторинга окружающей среды Монголии, к настоящему времени более 80 проц. территории страны покрыто снегом. Высота снежного покрова в некоторых местах превысила 100 см.

Белый и железный дзуд — это стихийное бедствие в скотоводческих регионах, в первую очередь в Монголии, при котором домашний скот не способен найти корм под снежным и ледяным покровом. В результате чего, большое количество животных погибает от холода и голода.

Согласно данным Национального статистического комитета страны, к концу 2023 года в Монголии насчитывалось 64,7 млн голов домашнего скота.

источник: middleasiannews.com

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