Дивиденды ЭТТ за 2023 год будут перечислены гражданам в апреле

CentralAsia (MNG) - Совет директоров АО «Эрдэнэс Тавантолгой» /ЭТТ/ 16 февраля провел заседание и принял решение о перечислении дивидендов в размере 266 тугриков на акцию из чистой прибыли компании за 2023 год.

В результате установления специального режима для компании и рациональной организации производства, сбыта и транспортировки деятельность компании значительно улучшилась, и в 2023 году компания работала с чистой прибылью в размере 3,2 млрд тугриков.

Таким образом, граждане Монголии, владеющие 1072 акциями, получат дивиденды в размере 285 000 тугриков (257 000 тугриков после уплаты налогов). Дивиденды будут перечислены в апреле 2024 года после проверки финансовой отчетности.

источник: middleasiannews.com

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