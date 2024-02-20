Монгольские танцоры завоевали Гран-при в Казахстане. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - 18 февраля в Астане прошел открытый международный чемпионат художественных искусств и танцевального спорта «Қазақстан гүлдері - 2024».

Более 800 танцоров из 24 стран приняли участие в международном чемпионате, организованном Ассоциацией федераций спортивных танцев Республики Казахстан. Ансамбль народного танца Монголии «Нур-Сая» в возрастной категории 10-12 лет, группа «Мурагер» в возрастной группе 6-9 лет, группа «Дээд Монгол» (Верхняя Монголия) в возрастной категории 13-15 лет и группа «Хуралдай» завоевали Гран-при соответственно в категории «народный танец».

В прошлом году на международном конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звезды», проходившем в Барнауле, коллектив «Хуралдай» при Управлении по развитию детей, семьи и молодежи аймака Баян-Өлгий также занял первое место в номинации «народный танец».

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