«Монгол Базальт» представляет новую производственную линию

CentralAsia (MNG) - АО «Монгол Базальт» сообщило, что в 2023 году было произведено 2 248 тонн изоляционного материала из минеральной ваты, что позволило сократить выбросы парниковых газов на 58 543 тонны.

Было подчеркнуто, что за отчетный период благодаря изоляционным материалам из минеральной ваты было сэкономлено 78 266,4 МВт энергии. Кроме того, компания также реализует зеленый проект «GROWOOL», который может производить экологически чистые продукты питания в течение четырех сезонов, независимо от климата и погоды, а в 2023 году был расширен за счет строительства четырехсезонной гидропонной теплицы, которую планируется построить. введен в эксплуатацию в 2024 году.

У компании есть возможность стать ведущим мировым производителем высокотехнологичной, инновационной продукции и стать экспортером сырья на рынке Центральной Азии. Это ведущая компания в области технологических исследований и экспериментальных разработок в области минерализации базальта.

Компания «Монгол Базальт» сообщила, что ее выручка в 2023 году снизилась примерно на 20 процентов по сравнению с предыдущим годом. В компании подчеркнули, что цена продукта снижена более чем на 35 процентов. Кроме того, компания «Монгол Базальт» приступила к строительству новой производственной линии. Это расширение подчеркивает цель компании — удвоить существующие производственные мощности для производства более 50 000 тонн продукции в год и внедрить новые энергоэффективные решения.

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