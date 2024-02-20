Монгольский тенор выступит на фестивале в Красноярске

Цэрэнчунт Өлзийбурэн

CentralAsia (MNG) - Тенор из Монголии выступит на сцене Красноярского театра оперы и балета в рамках фестиваля «Парад звезд в оперном. Словцов».

В феврале в Красноярском театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского состоится гала-концерт «Парад теноров». В программе примут участие 11 теноров из Монголии, Китая, Казахстана и России. Концерт пройдет в рамках фестиваля «Парад звезд в оперном. Словцов».

Монголию на фестивале будет представлять Цэрэнчунт Өлзийбурэн из Монгольского театра оперы и балета в Улан-Баторе.

Цэрэнчунт Өлзийбурэн, солист академического театра оперы и танца, отправился в Россию 17 февраля 2023 года. Он был приглашен Российской академией оперы и танца для исполнения партии Ленского в опере «Евгений Онегин» великого русского композитора П. И. Чайковского.

Эту роль он исполнял 11 раз в оперных театрах Монголии, Санкт-Петербурга и Улан-уда.

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