В восьми областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по состоянию на 09:00 20 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 8 областях.

Область Абай - 7 автодорог общей протяженностью 2174 километра (понижение температуры, сильный мороз - 40 градусов).

По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) (метель, ветер, ограничение видимости).

Омск - Майкапчагай - участок село Калбатау - село Кокпекты.

Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 километров (понижение температуры, сильный мороз - 45 градусов).

1. По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Жамбылская область - 1 автодорога общей протяженностью 79 километров (снег, метель, ветер, ограничение видимости).

1. Алматы - Ташкент - Термез - село Кенен - село Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов); отсутствует.

Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 58 километров (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области).

1 Алматы - Усть-Каменогорск - участок Ушарал - граница Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 103 километра (в связи с ухудшением погодных условий области Абай).

1. Караганда - Аягоз - Бугаз - участок Каркаралинск - граница области Абай (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 километра (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).

1. Жезказган - Петропавловск - граница области Улытау - Аркалык (для всех видов).

Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 километров (в связи с ухудшением погодных условий в области Абай).

1. Омск - Майкапчагай - Кенжеколь - граница области Абай (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).

Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 километров (сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз).

1. Жезказган - Петропавловск - поселок Улытау - граница Костанайской области (для всех видов).

На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 419 единиц техники и 785 человек.

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