В восьми областях Казахстана закрыли дороги из-за непогоды

CentralAsia (KZ) - В Казахстане по состоянию на 09:00 20 февраля в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 20 автодорогах республиканского значения в 8 областях.
Область Абай - 7 автодорог общей протяженностью 2174 километра (понижение температуры, сильный мороз - 40 градусов).
По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями) (метель, ветер, ограничение видимости).
Омск - Майкапчагай - участок село Калбатау - село Кокпекты.
Восточно-Казахстанская область – 7 автодорог общей протяженностью 1268 километров (понижение температуры, сильный мороз - 45 градусов).
1. По области, по всем направлениям (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Жамбылская область - 1 автодорога общей протяженностью 79 километров (снег, метель, ветер, ограничение видимости).
1. Алматы - Ташкент - Термез - село Кенен - село Кайнар (движение осуществляется через старый перевал Кордай) (для всех видов); отсутствует.
Область Жетысу – 1 автодорога общей протяженностью 58 километров (в связи с ухудшением погодных условий в Абайской области).
1 Алматы - Усть-Каменогорск - участок Ушарал - граница Абайской области (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Карагандинская область – 1 автодорога общей протяженностью 103 километра (в связи с ухудшением погодных условий области Абай).
1. Караганда - Аягоз - Бугаз - участок Каркаралинск - граница области Абай (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Костанайская область – 1 автодорога общей протяженностью 83 километра (в связи с ухудшением погодных условий в области Улытау).
1. Жезказган - Петропавловск - граница области Улытау - Аркалык (для всех видов).
Павлодарская область – 1 автодорога общей протяженностью 160 километров (в связи с ухудшением погодных условий в области Абай).
1. Омск - Майкапчагай - Кенжеколь - граница области Абай (для общественного автотранспорта и автомобилей, оснащенных дизельными двигателями).
Область Улытау – 1 автодорога общей протяженностью 115 километров (сильный ветер, понижение температуры, сильный мороз).
1. Жезказган - Петропавловск - поселок Улытау - граница Костанайской области (для всех видов).
На текущий час на автодорогах республиканского значения задействовано 419 единиц техники и 785 человек.