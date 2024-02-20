«Я продолжу дело Алексея», - Юлия Навальная

Юлия Навальная

CentralAsia (CA) - Юлия Навальная выступила с обращением и заявила, что продолжит дело своего умершего супруга, российского оппозиционера Алексея Навального.

«Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну», – сказала Юлия Навальная в своём видеообращении.

Она также пообещала в ближайшее время раскрыть детали и личности тех, кто непосредственно причастен к гибели её супруга.

«Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовём фамилии и покажем лица», – заключила Навальная.

Федеральная служба исполнения наказаний РФ объявила 16 февраля, что Алексей Навальный умер в колонии в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В ведомстве сообщили, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки и практически сразу потерял сознание. Врачи скорой помощи провели необходимые реанимационные мероприятия, которые не привели к положительным результатам, и была констатирована смерть.

17 февраля пресс-секретарь Навального рассказала в соцсетях, что тело политика не будет выдано родственникам до завершения экспертизы. Следственный комитет, по словам соратников Навального, продлил на 14 дней проверку.