Монгольские студенты попали в финал Национальной технологической олимпиады России

CentralAsia (MNG) - Серия финалов Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников и студентов началась в России. Участниками заключительного этапа стали более 2 тыс. школьников из 67 регионов России и четырех государств.

В России стартовала серия финалов Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников и студентов.

Приглашения в заключительный этап командных инженерных соревнований получили более 2 тыс. участников из 67 регионов России, а также Монголии, Республики Беларусь, Казахстана и Турции.

Студенты-победители могут получить приглашение на стажировку в компаниях-партнерах и научных лабораториях, а также претендовать на льготы при поступлении в магистратуру.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения