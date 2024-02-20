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Монгольские студенты попали в финал Национальной технологической олимпиады России

CentralAsia (MNG) -  Серия финалов Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников и студентов началась в России. Участниками заключительного этапа стали более 2 тыс. школьников из 67 регионов России и четырех государств.

В России стартовала серия финалов Национальной технологической олимпиады (НТО) для школьников и студентов.

Приглашения в заключительный этап командных инженерных соревнований получили более 2 тыс. участников из 67 регионов России, а также Монголии, Республики Беларусь, Казахстана и Турции.

Студенты-победители могут получить приглашение на стажировку в компаниях-партнерах и научных лабораториях, а также претендовать на льготы при поступлении в магистратуру.

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