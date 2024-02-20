Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, сообщается на сайте Акорды.

Приветствуя главу внешнеполитического ведомства Узбекистана, президент особо отметил высокую динамику развития казахско-узбекского сотрудничества по всему спектру взаимодействия. По его словам, Казахстан придаёт приоритетное значение дальнейшему укреплению взаимоотношений с братским Узбекистаном.

Подчеркнув весомый вклад президента Шавката Мирзиёева в дело углубления двусторонних отношений, Глава государства выразил готовность Казахстана и впредь поддерживать инициативы Узбекистана во имя благополучия и процветания народов нашего региона.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, подчеркнута важность поиска новых точек роста и увеличения объёма товарооборота между двумя странами.

«Глава государства назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии Дарбаза – Мактараал с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объёмов грузоперевозок», – говорится в сообщении.

Президент Казахстана также обратил внимание на взаимовыгодный характер участия узбекской стороны в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

В свою очередь Бахтиёр Саидов поблагодарил лидера Казахстана за теплый приём и передал ему наилучшие пожелания лидера Узбекистана.

По словам министра, главы государств задали высокую планку для укрепления союзнических отношений между Казахстаном и Узбекистаном. В этой связи, Бахтиёр Саидов поделился планами о совместной работе по обеспечению качественной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

В ходе беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере и поддержания региональной безопасности в Центральной Азии.

Кроме того, был рассмотрен график предстоящих встреч и мероприятий двустороннего и многостороннего характера.

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