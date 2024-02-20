Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль, - ЦТАК

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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Марка и модель машины не уточняются.

Как сообщило ЦТАК, подарок 18 февраля забрала сестра лидера Северной Кореи, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон и секретарь ЦК Пак Чон Чхон. По словам сестры Ким Чен Ына, подарок Владимира Путина «служит свидетельством особых дружеских отношений» между лидерами стран.

В январе власти Северной Кореи сообщили, что Владимир Путин в разговоре с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи завил, что готов посетить Пхеньян в ближайшее время. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле надеются, что визит Путина в КНДР состоится в «обозримом будущем». Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.