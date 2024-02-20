Гибель 68 детей из-за сиропа от кашля «Док-1 Макс» в Узбекистане: Обвиняемый экс-глава Фармагентства попросил суд оправдать его

Сардор Кариев.

CentralAsia (UZ) - Бывший руководитель Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Сардор Кариев отверг выдвинутые против него обвинения в рамках дела о массовой гибели детей, принимавших индийский сироп от кашля «Док-1 Макс», и попросил суд оправдать его. С таким заявлением экс-чиновник выступил на слушаниях 19 февраля, сообщает Kun.uz.

Кариев не согласился с позицией прокурора и сказал, что разделяет доводы своих адвокатов, которые считают своего клиента полностью невиновным.

Бывший глава Фармагентства подчеркнул, что участники процесса, давшие показания против него, в дальнейшем либо меняли сведения, либо дополняли их другими подтверждениями. Такие действия, по мнению экс-чиновника, говорят о неправдивости их слов. В свою очередь обвиняемый отметил, что он не менял своей позиции ни во время следствия, ни на суде.

Кариев признал, что преступления были совершены от его имени, но сам директор агентства не был в курсе происходящего.

«Одно из главных обвинений в мой адрес заключается в том, что я якобы дал задание не проводить проверку лекарства. Но это не так, на самом деле я не давал подобных поручений», — заявил бывший чиновник и попросил суд оправдать его.

Ранее, в ходе заседания 12 февраля, государственный обвинитель попросил суд назначить Кариеву и двум его подчиненным по 18 лет колонии с лишением права занимать материально-ответственные должности в течение трех лет. Кроме того, для директора компании Quramax Medikal, распространявшей смертоносный сироп в Узбекистане, прокурор затребовал 20 лет лишения свободы.

Также с виновных предполагалось взыскать компенсацию: по 100 млн сумов ($8100) — в пользу семей погибших и тяжело заболевших детей, по 20 млн сумов ($1620) — родителям легко пострадавших пациентов.

Отмечается, что ранее выступавшие на процессе родители детей, скончавшихся после приема импортного препарата, требовали назначить обвиняемым пожизненный срок и потребовать от них выплаты ущерба в размере 500 млрд сумов ($40,5 млн).

С осени 2022 года и по январь 2023-го в Узбекистане стали регистрировать детские смерти, причиной которых был указан прием препарата «Док-1 Макс» производства индийской фармкомпании Marion Biotech. По сообщению Минздрава Узбекистана, в распространявшейся в стране партии лекарства был обнаружен этиленгликоль.

В Службе госбезопасности заявили, что при проведении лабораторных исследований препарата Док-1 Макс были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественный сироп был допущен к реализации. На судебном заседании в октябре 2023 года сообщалось, что производитель сиропа и его узбекские дистрибьюторы платили узбекистанским врачам и аптекарям огромные суммы за то, чтобы те продвигали лекарственное средство на местном рынке.

На слушании 5 января объявили, что число детей, скончавшихся после приема индийского сиропа, возросло до 68, еще 16 пострадавших стали инвалидами. В качестве обвиняемых по делу проходят 23 человека.