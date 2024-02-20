Какая погода ожидается в Узбекистане в марте?

CentralAsia (UZ) - В марте в Узбекистане обычно начинается быстрое повышение температуры воздуха. Средняя температура воздуха в марте бывает на 5−6 градусов Цельсия, а по северу — на 7−8 градусов выше, чем в феврале. Об этом говорится в обзоре Узгидромета о том, каким может быть март текущего года.

В самые тёплые мартовские дни, особенно во второй половине месяца, солнечные лучи зачастую прогревают воздух до +23…+28 градусов, а по югу — до +30…+33.

Самые высокие значения температуры, которые были зафиксированы в марте за все годы метеорологических наблюдений, по большей части территории составляют +30…+33 градуса, а по южным районам — +34…+37.

Однако март очень коварный месяц. Для него характерна частая смена направления воздушных потоков. Бурный вынос очень тёплого воздуха с юга сменяется затоком холодного воздуха с районов Поволжья, реже — с районов Урала и Западной Сибири.

Периоды тёплой погоды сменяются периодами похолоданий, при которых температура зачастую понижается до 0…-5 градусов.

Абсолютный минимум температуры в марте за все годы метеорологических наблюдений в Узбекистане по большей части территории составляет −15…−20 градусов, по Каракалпакстану и северу Кызылкумов — до −23…−25. А по Устюрту в марте 1954 года температура опускалась до −34…−37 градусов.

В последнее тридцатилетие таких низких температур в марте не наблюдалось. Самые низкие мартовские температуры за последние 30 лет по большей части территории составляют −6…−11 градусов, по северу — −11…−16, по Устюрту — −20…−23.

Март в Узбекистане — один из самых осадочных месяцев в году и по количеству осадков, и по числу дней с осадками. По большей части территории, за исключением северных районов и пустынной зоны, в марте бывает от 10 до 15 осадочных дней.

В основном, осадки в марте выпадают в виде дождя, но при резких понижениях температуры нередки случаи перехода дождя в снег. Самым «снежным» в этом веке был холодный март 2012 года, когда неоднократное выпадение снега сопровождалось образованием снежного покрова, а высота снега по равнинной территории республики местами достигала 7−12 см.

По предварительным расчётам мировых прогностических центров, март текущего года оценивается как относительно прохладный.

Средняя месячная температура воздуха в марте ожидается на 1−2 градуса ниже, местами — около нормы и составит +4…+9 градусов, по югу — +10…+11 градусов.

В течение месяца прогнозируются резкие колебания температуры ночью от 0…-5 до +5…+10 градусов, днём — от +5…+10 до +17…+22, по югу — до +20…+25.

По большей части территории страны месячное количество осадков ожидается около нормы, местами — больше нормы.