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Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, - Песков
Aurus
Aurus
Предыстория: Путин подарил Ким Чен Ыну российский автомобиль, - ЦТАК

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин подарил машину лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Это был автомобиль Aurus, рассказал «РИА Новости» представитель Кремля. Другие подробности он не привел.

О том, что Путин подарил лидеру КНДР автомобиль российского производства, сообщило накануне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Марку и модель машины оно не назвало.

Во время визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года Путин показал ему автомобили Aurus из своего кортежа. Лидер КНДР тогда посидел на заднем сидении одной из машин вместе с российским президентом.

Aurus — российская марка автомобилей представительского и высшего класса. Они изначально создавались для перевозки и сопровождения руководителей государства и чиновников. В линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Название «Aurus» образовано от латинского aurum — «золото» и Russia — «Россия». Разработку проекта с 2013 года ведет институт «НАМИ».

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