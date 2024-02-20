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10 областей Казахстана рискуют быть подтопленными этой весной, — глава МЧС РК

CentralAsia (KZ) -  Во время паводков в 10 регионах Казахстана есть риски затопления населённых пунктов. Об этом на заседании в правительстве рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, передает Informburo.kz.

Министр отметил, что, согласно предварительному прогнозу «Казгидромета», в конце февраля и в марте в юго-восточной, северной и центральной частях республики возможно выпадение обильных осадков с месячной нормой за сутки.

В связи с этим, есть риски подтопления населённых пунктов в 10 регионах:

вследствие стоков горных вод – в Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Жетысуской областях;

из-за обильного таяния снега – в Западно-Казахстанской, Акмолинской, СКО, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях.

Министр сообщил, что необходимый комплекс мероприятий по подготовке к паводковому периоду провели.

«Отработано оповещение населения, подготовлены пункты сборов граждан. Выполнено возведение временных дамб и обвалования населённых пунктов, очистка арыков, каналов, а также водопропускных сооружений на авто и железных дорогах, из населённых пунктов вывезено более 10,5 млн кубометров снега», – рассказал Чингис Аринов.

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