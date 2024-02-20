Казахстанскую компанию оштрафовали на $780 тыс. за крупную утечку метана

CentralAsia (KZ) - Департамент экологии Мангистауской области Казахстана оштрафовал компанию «Бузачи Нефть» на 350 млн тенге (около $780 тыс.) из-за значительных выбросов метана в результате пожара на месторождении Каратурун, которое она разрабатывает, передает LS.

Возгорание не могли потушить 200 дней.

В ходе внеплановой проверки на месторождении департамент выявил превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе: по метану — в 480 раз, в почве по нефтепродуктам — на 168,13 мг/кг.

«Составлено четыре административных протокола. По предварительным расчетам штраф составит более 350 млн тенге (около $780 тыс.)», — говорится в сообщении. Предприятию также выдали предписание о необходимости разработать программу ремедиации по устранению причиненного экологического ущерба.

В начале июня 2023 года на месторождении Каратурун Южный в результате подъема бурильного инструмента произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан на скважине №303. Далее скважина стала уходить под землю, поскольку горение вызвало обвалы. Пожару присвоили статус особо сложного и сообщили, что его можно ликвидировать путем бетонирования. Скважина была потушена лишь 25 декабря.

Компания «Бузачи Нефть», которая ее разрабатывала, ранее опровергала крупную утечку метана, указывая, что концентрация загрязняющих веществ в санитарно-защитной зоне не превышает допустимые показатели.

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