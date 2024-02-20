Канада передаст Украине более 800 БПЛА стоимостью свыше $70 млн

SKYRANGER R70,

CentralAsia (CA) - Канада направит Украине свыше 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70 общей стоимостью более $70 млн. Об этом сообщил министр обороны Канады Уильям Блэр. БПЛА отправят в рамках пакета помощи на $595,6 млн, передает Reuters.

«Сегодняшнее объявление гарантирует, что у Украины есть БПЛА, необходимые для выявления и идентификации целей, которые критически важны для страны»,— сказал Блэр.

Как отмечает Reuters, c начала военных действий в Украине Канада выделила на помощь Украине более 9,7 млрд канадских долларов (свыше $7,1 млрд). Канада также направила своих военных в Европу для обучения украинских солдат и приняла более 175 тыс. украинских беженцев.

Канадское правительство сообщало, что в 2023/24 финансовом году для военной помощи Украине предусмотрено 816 млн канадских долларов ($595,6 млн), в 2024/25-м — 318 млн ($232,1 млн), а в 2025/26-м — 197 млн канадских долларов ($143,8 млн).