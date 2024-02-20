Свыше 12 тысяч родителей в Узбекистане оштрафованы за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей

CentralAsia (UZ) - Свыше 12 тысяч родителей были привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей. Об этом «Газете.uz» сообщил начальник управления Министерства дошкольного и школьного образования (МДШО) Азамат Камалов.

Он напомнил, что общее среднее образование является обязательным в Узбекистане. По его словам, некоторые родители вывозят детей за границу для путешествий «на три дня» или на лечение, либо оставляют их без присмотра, из-за чего ребёнок регулярно пропускает школу.

«Есть родители, которые привлекают своих детей на работу вместо того, чтобы они посещали школу. Они говорят: „С учёбой [ребёнок] станет учёным? Пусть работает со мной и помогает экономике нашей семьи“. Выявлены ученики, которые проводят время в интернет-кафе или других развлекательных заведениях, сообщая родным, что идут в школу из-за отсутствия родительского контроля. В таких случаях возвращение учеников к учёбе, работа с семьями и родителями — это прямая обязанность инспекторов-психологов (имеются в виду сотрудники Нацгвардии, закреплённые за школами — ред.)», — сказал Азамат Камалов.

Корреспондент «Газеты.uz» отметил, что некоторые школьники и их родители не удовлетворены качеством образования и посещают репетиторов вместо школы. Часть учеников не ходит на занятия из-за холодных помещений и плохого качества дорог. На это начальник управления МДШО ответил:

«По нашим наблюдениям и анализу, в основном ученики 10−11-х классов ходят к репетиторам для изучения иностранных языков или подготовки ко вступительным экзаменам в вузы. Действительно, регулярность посещения учащимися школы зависят от качества и привлекательности образования. Сегодня предпринимаются усилия по повышению качества образования. В школах также проводятся уроки английского языка. Но ученики берут средства у родителей и идут в учебные центры для получения дополнительного образования».

«В прошлом году для решения подобных проблем было привлечено 500 специалистов по иностранным языкам. Они преподают иностранные языки в разных школах по всей республике, их проживание и зарплата оплачивается государством. С 2024—2025 учебного года из-за границы будут привлечены ещё 1500 квалифицированных специалистов для преподавания иностранных языков. Это предотвратит поход учеников в учебные центры. В государственных школах созданы равные условия для получения общего среднего образования. Некоторые социальные проблемы, конечно, будут решаться с помощью местных хокимиятов. Если школьник не посещает занятия из-за этих вопросов, это будет учтено», — сказал представитель министерства.

Азамат Камалов сообщил, что, согласно последнему анализу, из 6 миллионов школьников более 14 тысяч регулярно не посещают занятия (ранее сообщалось о 50 тысячах).

«По каждому из них проводится изучение совместно с председателем махалли, „махаллинской семёрки“ и инспекторами-психологами, принимаются меры по их возвращению к учёбе. В результате более 9000 детей вернулись к учёбе. На данный момент проводится изучение по 5000 школьникам», — сообщил он.

По его словам, в 2023 году более 12 тысяч родителей, которые «безответственно отнеслись к воспитанию своих детей» и чьи дети совершили правонарушения, были оштрафованы по части 1 статьи 47 Кодекса об административной ответственности (невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, в том числе повлёкшее совершение несовершеннолетним административного правонарушения — влечёт наложение штрафа от 1 до 5 базовых расчётных величин).

Он подчеркнул, что привлечение к ответственности является крайней мерой, до этого родители будут предупреждены несколько раз, а «махаллинская семёрка» вместе с общественностью проведёт разъяснительную работу.

«Есть родители, которые думают: „Ребёнок мой, захочу — отправлю в школу, не захочу — не отправлю“, „Ему 14 лет, он должен помогать мне, работать со мной и приносить доход семье“. Как я уже сказал, мы будем проводить для них разъяснительную работу по обязательному образованию. Если даже после этого родитель не осознает, будет применена мера воздействия за невыполнение обязанностей, и ученик будет возвращён в школу», — сказал Азамат Камалов.

По данным Верховного суда, в январе текущего года 52 человека были привлечены к административной ответственности по статье 47 КоАО.