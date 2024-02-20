экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 29 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

«Коммерсант» писал, что предстоящее послание Путина Федеральному собранию станет частью его предвыборной кампании как кандидата в президенты.

Собеседники издания предполагали, что среди тем, озвученных президентом РФ, будут «технологический, научный, военный» суверенитет России, военные действия в Украине, экономическое развитие РФ, демография и многодетность.

По информации «Ведомостей», подготовкой послания занимаются различные ведомства, но за основную часть документа отвечает бывший министр экономического развития, помощник президента Максим Орешкин.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты РФ четырех человек: Владислава Даванкова («Новые люди»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Николая Харитонова (КПРФ). Политику Борису Надеждину избирательная комиссия отказала в допуске на выборы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com