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Токаев посетит Россию с визитом
// Акорда

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Россию.

Как сообщает пресс-служба Акорда, он примет участие в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего» в Казани.

Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств.

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