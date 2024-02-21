Монгольский парень арестован при попытке вывезти комодских варанов и питонов из Таиланда

CentralAsia (MNG) - Монгольский мужчина был арестован в главном аэропорту Таиланда по обвинению в попытке контрабанды из страны комодских драконов, питонов, черепах и 24 живых рыб, сообщили власти в понедельник.

Мужчина был арестован в субботу после того, как чиновники обыскали багаж, который он зарегистрировал на рейс из аэропорта Бангкока Суварнабхуми в столицу Монголии Улан-Батор, сообщил представитель таможенного управления Фантонг Лойкулнанта.

В ходе поисков были обнаружены два комодских дракона, шесть индийских звездчатых черепах, восемь игуан, пять питонов, один удав и 24 живые рыбы.

Власти предъявили мужчине обвинение в контрабанде охраняемых животных, сообщили в таможенном управлении.

Таиланд является крупным транзитным узлом для контрабандистов дикой природы, которые часто продают животных в Китай и Вьетнам.

источник: middleasiannews.com

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