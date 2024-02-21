Монголы просят отменить сборы для 18 телеканалов

CentralAsia (MNG) - С соответствующей петицией граждане страны обратились в парламент Монголии.

Согласно Закону о телерадиовещании, одобренному парламентом в 2019 году, граждане платят ежемесячную плату в размере 2500 тугриков Ассоциации телевидения Монголии и ее 18 телеканалам-членам через поставщиков услуг IPTV. Считая, что данное положение закона несовместимо с другими законами и не соответствует их требованиям, граждане обратились в Конституционный суд Монголии, но им было отказано в рассмотрении, поскольку данный вопрос находится в компетенции парламента.

Журналист Пурэв Батаа выступил с заявлением о прекращении сбора.

Он сказал: «Сегодня в Монголии действуют 243 средства массовой информации, имеющие специальные лицензии на вещание. Однако ежемесячная выплата 2500 тугриков 18 телевизионным каналам, входящим в Монгольскую телевизионную ассоциацию, является прямой атакой на право граждан знать, получать информацию и на их свободу выбора. За исключением Монгольского национального вещания, 18 частных телевизионных каналов получили преимущества, недоступные другим, и вошли в число первых 19 каналов IPTV. Это нарушение Закона о монополии и Закона о добросовестной конкуренции».

Журналист тогда заявил, что, несмотря на жалобы граждан в Управление по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей, они не воспринимаются всерьез. Минцифры планировало внести поправки в данный закон, но ничего не было предпринято, поэтому мы создали петицию, чтобы это остановить, — вспоминает Пурэв Батаа.

Пурэв продолжил: «Когда впервые был принят Закон о телерадиовещании, было обещано создавать контент для детей и национального сознания, но исследования показали, что вместо этого производятся передачи, которые негативно влияют на детей и молодежь. Чтобы обосновать взимание платы за IPTV, они объясняют: «Телеассоциация получает комиссию».

Но Ассоциация телевидения утверждает: «IPTV предъявляет требования». Статья 20.5.3 Закона о телерадиовещании гласит, что «вещательные телестанции будут получать плату в размере не менее 15 процентов от выручки от базового набора телевизионных услуг». Пункт 20.6 закона гласит: «Услуги телерадиовещания должны быть сосредоточены в Телевизионной ассоциации с обязательным членством».

«Несмотря на это четкое регулирование, предоставляется неверная информация. IPTV не предусматривает подобные сборы в договорах с гражданами. В настоящее время 82 процента из 760 000 домохозяйств платят ежемесячную плату. В прошлом году Ассоциация телевидения распределила 28 миллиардов тугриков среди своих 18 организаций-членов. За этими 18 телеканалами стоят владельцы бизнеса с политическими интересами. Политические партии приняли Закон о вещании, чтобы защитить себя. Это надо изменить», — говорит журналист Пурэв.

Поэтому Пурэв Батаа создал петицию на сайте Parliament.mn с требованием положить конец этим сборам. По состоянию на 17 февраля петиция имеет 3700 подписей, и если будет собрано 100 000 подписей, будет сформирована рабочая группа для внесения изменений в закон.

источник: middleasiannews.com

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