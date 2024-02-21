Украинцы прибыли в Монголию для участия в XX чемпионате мира по подледной рыбалке

CentralAsia (MNG) - Скоро начнется 20-й Чемпионат Мира по подледной рыбалке на мормышку (XX World Ice Fishing Championship Mongolia/Kharkhorum 2024), который проходит в аймаке Архангай (Монголия) на озере Өгий-Нуур.

20 февраля в Монголию прибыли первые участники чемпионата - команда Украины.

Напомним, в прошлом году команда Украины тоже принимала участие в XIX World Ice Fishing Championship. Тогда в чемпионате по подледному лову на мормышку Украина получила первое и третье место в личном и золото в общекомандном зачете.

Өгий-Нуур — озеро в центральной Монголии в аймаке Архангай. Равнинное озеро, соединённое протокой с р. Орхон. Озеро имеет пресную воду, богато рыбой (щука, окунь, краснопёрка).

Озеро Өгий-Нуур — одна из туристических достопримечательностей Монголии. В настоящее время ведётся сооружение асфальтированного шоссе от посёлка Дашинчилэн до озера. Так как Дашинчилэн уже соединён с Улан-Батором асфальтированной трассой, это позволит достичь озера из Улан-Батора за один день.

На сегодняшний день свое участие в чемпионате подтвердили команды из Украины, США, Польши, Румынии, Казахстана, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Монголии.

источник: middleasiannews.com

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