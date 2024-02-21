ВВП Монголии в 2023 году вырос на 7,0%, а экспорт угля приблизился к 70 млн тонн

CentralAsia (MNG) - Европейский банк реконструкции и развития ранее прогнозировал, что в 2023 году экономика Монголии вырастет на 7,2 процента.

Национальный статистический комитет сообщил, что экономика Монголии выросла на 7 процентов в 2023 году, при этом объем экспорта угля достиг рекордного уровня.

Экономический рост достиг самого высокого уровня с 2018 года и превзошел ожидания большинства международных организаций, в основном за счет восстановления горнодобывающей отрасли. В частности, 4,4 процента из 7-процентного роста пришлось только на рост горнодобывающего и транспортного секторов.

Напомним, что Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозировали рост экономики Монголии в 2023 году на 5,5%. Согласно прогнозу Азиатского банка развития, рост монгольской экономики должен был составить 5,7%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозировал 7,2% экономического роста Монголии в 2023 году.

Вместо того, чтобы использовать этот период восстановления для расширения бюджета, Всемирный банк и Международный валютный фонд рекомендовали создать валютные и бюджетные резервы, чтобы смягчить возможные экономические «потрясения» и создать пространство для дальнейших инвестиций.

источник: middleasiannews.com

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