Объем промышленного производства в Монголии в январе 2024 года вырос на 22,1%

CentralAsia (MNG) - Объем промышленного производства в Монголии в январе 2024 года вырос на 22,1%. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом во вторник сообщил Нацстатком.

«На данный рост повлиял рост производства основных наименований продукции горнорудной и добывающей промышленности на 24,8%», — говорится в официальном сообщении.

За указанный период объем добычи угля вырос на 47,4%, а объем добычи железной руды — на 14,3% против соответствующего периода 2023 года.

В настоящее время большая часть добываемого в Монголии угля приходится на каменноугольное месторождение Таван-Толгой, которое является одним из крупнейших угольных месторождений в мире. Его запасы составляют 6,5 млрд тонн угля, около 40% этих запасов — высококалорийный коксующийся уголь.

По словам специалистов, горнодобывающий сектор остается одним из главных драйверов монгольской экономики, поскольку Монголия богата такими природными ресурсами, как золото, серебро, железо, уголь, медь, молибден, вольфрам, олово, никель, цинк и плавиковый шпат.

источник: middleasiannews.com

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