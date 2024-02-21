Этой зимой в Монголии выпал самый сильный снегопад за последние 50 лет

CentralAsia (MNG) - Эта зима является рекордсменом по количеству снега в Монголии с 1975 года: выпало 9,6 мм снега, что в 1,6 раза больше, чем в среднем за многолетний период. Зима 2009-2010 годов стала последней, когда в Монголии выпал самый сильный снегопад - 8,5 мм по всей стране, что в 1,4 раза превышало среднемноголетний показатель.

Как сообщили в Государственном управлении по чрезвычайным ситуациям, на большей части аймаков Баян-Өлгий, Увс, Хубсугул и Төв, а также на некоторых участках аймаков Булган, Дундговь, Дорноговь и Хэнтий в этом месяце выпало в 1,2-3,6 раза больше снега по сравнению со средним многолетним показателем.

В аймаках Увс, Завхан, Өвөрхангай, Төв, Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар и Дорноговь выпало наибольшее количество снегопадов с 1975 года.

Декабрь прошлого года был отмечен как самый снежный месяц с 2012 года в стране, что в 1,9 раза превысило среднемноголетний показатель, однако в январе этого года было зафиксировано 3,5 мм снегопада, что в 2 раза больше среднемноголетнего показателя и самый снежный за всю историю наблюдений с 2010 года.

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