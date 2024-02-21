23-летняя Болор Бат-Эрдэнэ представит Монголию на конкурсе «Мисс мира – 2024»

CentralAsia (MNG) - В октябре прошлого года 23-летняя Болор Бат-Эрдэнэ стала «Miss World Mongolia 2023». И теперь девушка будет представлять Монголию на 71-ом международном конкурсе красоты «Мисс мира – 2024».

Монголка 18 февраля отправилась в Нью-Дели, Индия для участия в «Мисс мира – 2024», финал которого состоится 9 марта.

Болор - солистка Ансамбля песни и пляски Национального театра искусств. Также Болор Бат-Эрдэнэ - победительница национального конкурса. Девушка является профессиональной танцовщицей, в 2018 году окончила Монгольскую консерваторию по данной специальности. А в 2023 году она окончила Университет культуры и искусств по специальности хореограф и режиссёр.

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