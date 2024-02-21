Минувшей ночью в Монголии была зафиксирована аномально низкая температура

CentralAsia (MNG) - Минувшей ночью в центральном регионе Монголии, включая столицу Улан-Батор, была зафиксирована аномально низкая температура — минус 48 градусов. Об этом в среду сообщило ИА zarig.mn

«Аномальные холода продержатся на территории Монголии до конца этой недели», — говорится в официальном сообщении.

Как правило, зимы в Монголии продолжительные и суровые. Температура атмосферного воздуха может колебаться от 25 до 45 градусов ниже нуля.

Напомним, что 26 декабря 1966 года самая низкая температура -55,6 градусов была зарегистрирована в сомоне Зуунговь аймака Увс на северо-западе Монголии.

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