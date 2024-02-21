В Душанбе военного парада в честь 23 февраля не будет

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CentralAsia (TJ) - В Душанбе не планируется проведение военного парада в честь 23 февраля, сообщили «Азия-Плюс» в Минобороны республики.

При этом в ведомстве отметили, что в этот день запланирован ряд мероприятий с участием солдат и офицеров, и уже сейчас в столице проходят мероприятия, посвящённые 31-й годовщине образования Вооруженных Сил страны.

Как сообщили «Азия-Плюс» в столичной администрации, в частности, по распоряжению председателя города Рустама Эмомали, проходит четвертый военный фестиваль «Служу верой и правдой своему государству и народу».

Открытие Фестиваля прошло в воинской части 3502 Внутренних войск МВД РТ, а продлится он до 23 февраля и пройдет во всех воинских частях Душанбе.

В нем участвуют более 2000 офицеров, солдат, а также молодежь призывного и допризывного возраста.

«Основная цель организации этого Фестиваля - эффективное использование инфраструктуры спортивной сферы, привлечение к занятиям спортом офицеров, солдат и молодежи, укрепление здорового образа жизни и поднятие морального духа», - сказали в мэрии.

Фестиваль включает в себя спортивные соревнования по минифутболу, волейболу, шахматам, национальной борьбе и легкой атлетике, которые проходят в два этапа: первый этап - отборочные соревнования внутри воинских частей, второй этап - отборочные соревнования на городском уровне.

Завершающий этап фестиваля – награждение победителей и церемония закрытия –состоится 23 февраля в «Кохи Суруш» в 14:00.

В рамках фестиваля в зале «Дома офицеров» также пройдет научно-практическая и теоретическая конференция на тему «Военное дело».

23 февраля отмечается в Таджикистане, как день создания Вооруженных сил РТ с 1993 года. В настоящее время таджикская армия состоит из военно-воздушных сил, противовоздушной обороны, сухопутных и мобильных войск.

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