Президенты стран Центральной Азии отправились в Казань на открытие «Игр будущего»

CentralAsia (KZ) - Президенты Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана через свои пресс-службы подтвердили информацию о том, что 21 февраля примут участие в церемонии открытия «Игр будущего» в Казани. Уточняется, что главы государств региона посетят Россию по приглашению Владимира Путина.

На сайте руководителя Узбекистана Шавката Мирзиёева новость о рабочем визите политика в РФ появилась 21 февраля. Указано, что помимо участия в торжественной церемонии открытия «Игр будущего» в программе пребывания президента республики есть двусторонние переговоры с Путиным. На встрече будут обсуждаться вопросы реализации договоренностей, достигнутых в рамках предыдущей поездки Мирзиёева в Россию в октябре прошлого года, и продолжение стратегического партнерства.

Накануне, 20 февраля, администрация президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщила, что глава государства примет участие в церемонии открытия «Игр будущего». В Акорде (резиденции президента) уточнили, что в Казань также прилетят первые лица других стран — в частности, Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Руководитель Кыргызстана Садыр Жапаров, по информации его пресс-службы, 20 февраля прибыл в Татарстан, где его встретил глава этой республики Рустам Минниханов. Известно, что в поездке Жапарова сопровождают министры иностранных дел и культуры — Жээнбек Кулубаев и Алтынбек Максутов, а также заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев. В рамках визита лидер Кыргызстана не только примет участие в церемонии открытия «Игр будущего», у него запланированы встречи с Путиным и Миннихановым.

Ожидается, что в Казань прибудет и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Однако на официальном сайте главы центральноазиатской республики такой информации нет.

«Игры будущего» — масштабные соревнования, объединяющие в себе классические виды спорта, научные разработки и цифровые технологии. Турнир пройдет с 21 февраля по 3 марта в Казани. В состязаниях примут участие 227 команд из 107 стран мира, включая государства Центральной Азии.

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