Морозная погода в Казахстане сохранится до конца недели

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 22-24 февраля под влиянием обширного антициклона с холодными северными потоками сохранится морозная погода, сообщает «Казгидромет».

На южные, центральные и восточные регионы будет оказывать влияние Южный циклон, с ним ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление ветра и метели.

Существенного повышения температуры воздуха не прогнозируется.

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