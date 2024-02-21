Песков рассказал подробности про подаренный Путиным лидеру КНДР Aurus

Aurus

CentralAsia (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын во время визита в Россию оценил достоинства российского автомобиля Aurus, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, из-за этого было принято решение подарить автомобиль Ким Чен Ыну.

«Когда руководитель КНДР был на космодроме Восточный, он смотрел эту машину, Путин ему ее показал сам лично. Конечно, ему, как и многим, эта машина понравилась, поэтому было принято такое решение (подарить ее)»,— рассказал представитель Кремля на брифинге.

Песков добавил, что «Северная Корея — это наш сосед, наш близкий сосед». «Мы намерены и будем развивать наши отношения со всеми соседями, включая Северную Корею»,— заверил пресс-секретарь.

О том, что Путин подарил лидеру КНДР автомобиль российского производства, первым сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. МИД Южной Кореи назвал это нарушением санкций ООН, введенных против Северной Кореи. Действующие ограничения среди прочего запрещают поставку, продажу или передачу в КНДР транспортных средств, включая автомобили класса люкс.